В Иркутской области подвели итоги месячника контроля мяса

В Иркутской области пресекли более 260 нарушений в торговле мясом Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области завершился месячник качества и безопасности мяса и животноводческой продукции. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, надзорные органы провели более 260 мероприятий против торговли в неустановленных местах.

- С продавцами мяса провели разъяснительные беседы о соблюдении требований безопасности и усилили контроль, чтобы защитить потребителей от некачественной продукции, - пояснила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Ольга Степанова.

Жители могли сообщать о нарушениях — например, о продаже некачественного мяса или незаконной торговле через горячие линии службы и местных органов власти.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 20 школьников из Катангского района прилетели в Иркутск из-за угрозы подтопления.