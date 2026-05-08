НовостиОбщество8 мая 2026 7:40

20 школьников из Катангского района прилетели в Иркутск из-за угрозы подтопления

Детей разместили в центре «Персей» в Ангарском городском округе
Ангелина ОГЕР
Фото: МЧС России.

20 школьников из Катангского района прилетели на вертолете в Иркутск из за угрозы подтопления. Ребята с 1-го по 10-й класс прибыли в город поздно вечером 7 мая. Детей разместили в кампусе Образовательного центра «Персей» в Ангарском городском округе.

- Для них организовано пятиразовое питание, обучать учеников будут педагоги центра по культурно образовательной программе. С некоторыми детьми при необходимости будет работать психолог. 9 мая планируется вывезти в «Персей» ещё четверых детей, - сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Тем временем в Катангском районе уровень воды повешен во всех населённых пунктах. На 12:00 8 мая уровень воды в реке Непа в районе села Токма достиг 576 сантиметров при опасной отметке 510 сантиметров. В каждом населённом пункте дежурят спасатели.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что два дома и девять участков подтопило в Катангском районе.