В Иркутске кошка опрокинула пепельницу с непотушенным окурком и устроила пожар Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Кошка стала причиной пожара в Иркутске. 7 мая загорелась квартира на последнем этаже четырёхэтажного дома на улице Авиастроителей. Об этом сообщили в дежурную часть около 5 часов утра. На место происшествия выехали 14 спасателей и четыре единицы техники.

- До прибытия пожарных из задымлённого подъезда самостоятельно вышли шесть жильцов, в том числе один ребёнок. Огонь уничтожил площадь в три квадратных метра, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе МЧС Приангарья.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём: владелец квартиры оставил непотушенный окурок в пепельнице, которую затем опрокинула на пол кошка.

МЧС России напоминает жителям о том, как важно убедиться в полном затухании сигареты и установить в помещении пожарный извещатель - он среагирует на дым и подаст громкий сигнал тревоги.