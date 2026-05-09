Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил с Днём Великой Победы.

Иркутск готовится отпраздновать 81 годовщину Великой Победы. Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил жителей областного центра. Градоначальник отметил, что 9 мая остается для каждого сибиряка священной датой. Благодаря подвигу наших предков мы живет под мирным небом.

- Иркутск город трудовой доблести и хранит память о своих героях. И мы делаем все, чтобы быть достойными их подвига. Не даем исказить правду о событиях Великой Отечественной войны, передаем ее из поколения в поколение и это священный долг каждого из нас, - отметил в своем поздравлении Руслан Болотов.

Парад традиционно пройдет у здания областного правительства – на площади графа Сперанского. Начало торжественного прохождения подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона анонсировано администрацией города на 11.00.

