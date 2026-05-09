В Иркутске около 15 тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка».

9 мая патриотическая акция «Бессмертный полк» в очном формате состоялась в семи муниципальных образованиях Иркутской области. Как сообщили в правительстве региона, в областном центре в шествии приняли участие около 15 тысяч человек.

- Сегодня вместе с нами одном строю идут наши отцы и матери, бабушки и дедушки. Наше героическое прошлое смотрит с этих портретов. Они идут непобедимые и легендарные с внуками и правнуками, которых даже не мечтали прижать к груди. В этот день мы остро чувствуем величие их судеб и будем свято помнить о том, какой ценой завоёван мир на нашей земле, - сказал губернатор Игорь Кобзев.

Потомки победителей с фотографиями родных-фронтовиков прошли по улицам Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Братска, Нижнеудинска, Черемхово и Усть-Илимска. В остальных территориях в целях безопасности акция была организована в альтернативных форматах.

