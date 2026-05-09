НовостиОбщество9 мая 2026 9:00

В Иркутске курсанты пронесли по площади гигантскую копию Знамени Победы

Полина ПШЕННИКОВА
Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске прошел Парад Победы. Курсанты военного учебного центра оделись в форму времён Великой Отечественной войны и пронесли по площади точную копию знамени победы.

- Курсанты военного учебного центра при Иркутском государственном университете в военной форме времен Великой Отечественной войны пронесли по площади точную копию знамени победы размером 20 на 10 метров, - поделился диктор на параде.

За ними следом прошли курсанты с точными копиями 25 боевых знамен боевых частей и соединений, полностью или частично сформированных в годы войны на территории Иркутской области.