В Иркутской области установили «Рекорд Победы» по произвольному подъему гири. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В День Победы в Иркутске на площади у Александра III развернулась всероссийская акция «Рекорд Победы» - участники соревновались в произвольном подъёме гири. Народное спортивное движение существует с 2016 года. В этом году оно посвящено 81-й годовщине разгрома фашизма. Главная задача - коллективно осилить 29 585 подъёмов. Именно столько дней минуло с победного мая 1945-го. К снаряду допускали всех: и детей, и пенсионеров. Вес и тип упражнения (рывок либо толчок) каждый выбирал сам. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Это не просто спортивное мероприятие, это дань памяти и уважения всем – кто не вернулся с полей сражений, кто ковал нашу победу в тылах, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, - сказал на открытии министр спорта региона Виктор Учеватов.

К движению подключились не только жители областного центра. Гири поднимали в Тулуне, Усть-Куте, Заларях, а также в сёлах Оёк и Смоленщина. Лучшие результаты в Иркутске показали Галина Рудых (1305 повторений) и Роман Куковеров (1800). Самому пожилому спортсмену - 75-летнему Владимиру Золотуеву - покорилось 150 поднятий.