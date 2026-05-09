В Забайкалье жены и матери бойцов СВО приняли участие в Параде Победы. Фото: Администрация городского округа "Город Чита".

9 мая вся страна традиционно отметила День Великой Победы. Тысячи жителей разных регионов пришли на торжественные мероприятия — кто-то с портретами близких, погибших в годы Великой Отечественной войны, а кто-то с фотографиями мужей и сыновей, героически защищавших интересы страны в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации города Чита. В Забайкалье впервые по площади во время парада с флагом в руках прошли жёны и матери бойцов специальной военной операции.

Видео: администрация городского округа "Город Чита". В Забайкалье жёны и матери бойцов СВО впервые прошли на Параде Победы

Женщины вышли в одном строю — в лёгких платьях и грубых военных куртках, с гордо поднятыми портретами своих героев. Этот трогательный момент не оставил равнодушным никого из зрителей на трибунах.