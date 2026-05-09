«Синий троллейбус» с песнями военных лет проехал по Иркутску в День Победы. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутске 9 мая вновь вышел на маршрут легендарный «Синий троллейбус». Акция приурочена сразу к двум датам - 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 102-летию со дня рождения барда Булата Окуджавы. Уже 12 лет подряд при поддержке мэрии в нём поют песни военных лет. Как сообщили в пресс-службе администрации, в этом году к участникам Иркутского областного клуба бардовской песни «Мост» присоединились гости из Саянска, Ангарска и других городов.

- Я мечтала об этой поездке два года: в первый раз не успела взять билет, во второй не смогла. И вот на третий год я решила обязательно принять участие в этой акции. Я пригласила с собой своих друзей и близких – 11 человек. Многие из них приехали ко мне из разных городов, и мне очень приятно, что сегодня мы вместе, – поделилась впечатлениями жительница Иркутска Светлана Абрамовская.

Необычный музыкальный транспорт курсирует по маршруту от остановки «Волжская» до аэропорта. Всего в праздничный день «Синий троллейбус» успел совершить четыре рейса, каждый раз собирая полный салон благодарных слушателей.