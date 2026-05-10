В Иркутской области подтвердили первый случай подозрения на клещевой энцефалит. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора региона, из 1195 исследованных паразитов 315 оказались носителями боррелиоза, 4 – вируса энцефалита, а 54 – других инфекций.

- Всего с начала эпидсезона 1809 жителей Приангарья обратились за медицинской помощью по поводу укусов клещей, - уточнили в ведомстве.

Клещи активно действуют в Шелеховском, Иркутском, Ольхонском, Усольском, Эхирит–Булагатском, Боханском, Нижнеудинском, Заларинском, Слюдянском, Усть-Удинском, Баяндаевском, Куйтунском, Осинском районах, а также в Иркутске и Ангарском городском округе.

На сегодняшний день в регионе обработано 807,5 гектаров, включая 550,8 га в Иркутске и 256,7 га в других районах области. Всего в этом году планируется провести акарицидные обработки на площади 3100 гектаров.