Орден Великой Отечественной войны из 400 свечей выложили в Иркутске 9 мая возле Дома молодежи. Свечи зажгли от огня с Могилы Неизвестного Солдата. Его привезли в столицу Приангарья из Москвы. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

- «Акция «Свеча Победы» - это дань памяти и уважения тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, кто подарил нам мирное небо ценой невероятных усилий. Пусть каждая зажженная свеча станет символом благодарности, скорби и гордости за их великий подвиг, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Торжественное мероприятие, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны, собрало у Дома молодежи свыше трехсот человек. Завершилось оно традиционным совместным исполнением песен «Катюша» и «День Победы».

Губернатор отметил и поблагодарил волонтеров «Волонтеров Победы» за содействие в проведении всех торжеств, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Иркутске в этом году к активистам присоединилось свыше 600 человек, а по всей области их число достигло примерно 10 тысяч. Они активно участвовали в подготовке мероприятий, оказывали внимание ветеранам и раздавали георгиевские ленточки.