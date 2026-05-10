В Усть-Кутском округе 10 частных домов подтоплены из-за резкого потепления

10 частных домов подтоплены в селе Каймоново Усть-Кутского района. Из-за резкого потепления и активного таяния снега в лесах произошло подтопление отдельных участков федеральной трассы «Вилюй» на 547-м и 553-м километрах.

- Ситуация находится под постоянным контролем. Сотрудники МЧС, специалисты администрации оперативно выехали на места и оценивают обстановку, - пояснил мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

Специалист из Братска обследует состояние федеральной трассы. После этого можно будет принять решения по организации движения. Пока оно не ограничено. Но целях безопасности временно пришлось отменить автобусные рейсы №103 «Лена — Каймоново».