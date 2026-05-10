Конкурс «Лучший воспитатель-2026» завершился в Иркутской области. Фото: предоставлено Ольгой Романовой, Марией Сушко и Яной Моисеевой

Вот и подошел к концу фотоконкурс «Лучший воспитатель – 2026». КП-Иркутск готова назвать имена трех победителей! Больше всего «сердечек» набрала воспитатель из Иркутского района Ольга Романова, за нее проголосовали 3879 раза.

- Это невероятное чувство – знать, что ты помогаешь им расти, становиться лучше, увереннее в себе и добрее, - писала сибирячка в анкете.

Воспитатель из столицы Приангарья Мария Сушко набрала 3225 голоса. Она хочет быть примером для своих детей и воспитанников, показать, что стремление к знаниям, активность и любовь к жизни открывают большие возможности.

За Яну Моисееву из села Максимовщина Иркутского района голосовали не менее активно - более 2000 тысяч раз. Сибирячка стремится делать каждую минуту времени, проведенного в детском саду, полезной и запоминающейся.

Победительниц ждет награждение в пресс-центре «Комсомольской правды», там мы вручим дипломы и подарки! Всего в конкурсе участвовал 41 человек из разных уголков Приангарья. Если вдруг вы не смогли войти в число финалистов, не расстраивайтесь, попытайте удачу в следующий раз!