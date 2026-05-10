Летом из Иркутска в порт Байкал будут ходить регулярные рейсы на теплоходе «Восход». Желающие смогут добраться на отдых без пересадок и очередей на паром. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства, есть и промежуточные рейсы: «Иркутск – Листвянка» и «Листвянка – порт Байкал».

Теплоход будет курсировать по расписанию:

11:30 - отправление от причала "Ракета"

12:30 - прибытие в п. Листвянка

12:35 - отправление в порт Байкал и уже через 10 минут вы будете на месте.

17:00 - отправление в Листвянку

17:15 - отправление в Иркутск

18:15 - прибытие на причал "Ракета".

Из Иркутска до порта Байкал можно добраться всего за 1600 рублей, из Листвянки - за 400 рублей, а из областного центра до Листвянки - за 1200 рублей. Детям от 5 до 10 лет положена скидка 50%, а пассажиры помладше - могут поехать бесплатно.