Два микроавтобуса и «Ниву» отправят из Иркутской области в зону СВО. Фото: соцсети губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Из Иркутской области в зону специальной военной операции отправят два микроавтобуса и «Ниву». В преддверии Дня Победы подготовили очередную партию, которая в скором времени отправятся на фронт самолетом.

- Все машины полностью готовы к работе: внутри есть маскировочные сети, бронежилеты, генераторы, средства индивидуальной защиты, запчасти и многое другое — то, что необходимо нашим бойцам, - сказал глава региона Игорь Кобзев.

Особым подарком стала коллекция стихов иркутских поэтов «Свет Родины». В карманных книгах собраны произведения, посвящённые любви к родным местам, преданности Родине и красоте Байкала.Ранее три единицы техники уже были отправлены в Ростов-на-Дону. В общей сложности на линию фронта в этот раз направят восемь транспортных средств.