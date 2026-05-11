Бодайбо вторые сутки остается без воды после аварии на станции «Роса». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Бодайбо продолжают бороться с последствиями аварии на станции «Роса». Вторые сутки жители остаются без воды. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, ночью 11 мая специалистам удалось запустить насос, но он не может создать давление даже для прохождения фильтров механической очистки.

- Воды нет. Нами рассматриваются два варианта дальнейших действий, оба будем осуществлять параллельно. Первый - просить у золотодобывающих предприятий автономную дизельную насосную станцию для исключения станции «Роса» из схемы водоподъема. Это даст нам время на реализацию второго решения, которое состоит в установке на берег промежуточного насоса, - рассказал генеральный директор МУП «Тепловодоканал» Сергей Мазур.

Подходящий насос производительностью 400 кубометров в час уже демонтировали вместе со шкафом управления с насосной станции в городской бане. Это временное решение, которое позволит дождаться либо подъема уровня воды, либо установки новой станции «Роса».

11 мая водовозная машина развозит воду для хозяйственных нужд из Ежовки. График соблюдать не получится из-за удаленности точки заправки, воду будут отпускать по факту прибытия машины по одной-две бочки на человека. Жителей просят использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду.

Напомним, в ночь на 10 мая из-за бурного ледохода резко поднялся уровень воды, в результате льдом станцию вытолкнуло на берег. Конструкция сместилась, ее работа остановилась. Мэр Бодайбо просит сохранять спокойствие, аварийные бригады продолжают восстановительные работы.