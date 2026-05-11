Один звонок оставил без 1,6 млн рублей: как аферисты заставили жертву набрать кредитов и уехать в другой город

Жительница Пензы взяла два кредита и отдала мошенникам 1,6 миллиона.

В Пензе 67-летняя женщина стала жертвой аферистов и потеряла 1 630 000 рублей. Как сообщает сетевое издание «Столица 58» со ссылкой на МВД региона, все началось со звонка в мессенджере якобы из почтового отделения.

- Под предлогом получения посылки у жертвы выманили код из смс-сообщения. Сразу после этого трубку взял лжесиловик и убедил женщину перевести сбережения на безопасный счет. Пострадавшая обналичила в банке 680 тысяч рублей и перечислила их на счета преступников в Саранске, - сообщает издание.

Затем оформила кредит на 300 тысяч рублей и отправилась в Москву, где передала наличные незнакомцу. На этом аферисты не остановились и уговорили женщину взять еще один кредит на 400 тысяч рублей, а также занять 250 тысяч у дочери.

Все эти деньги она снова перевела мошенникам, после чего связь с ними оборвалась. Только после женщина поняла, что все это был обман. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция напоминает, что настоящие силовики никогда не просят переводить деньги на какие-либо счета.

