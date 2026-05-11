В Бодайбо школьников перевели на дистант из-за аварии на станции «Роса».

В Бодайбо с 12 по 15 мая 2026 года меняется режим работы образовательных учреждений. Детские сады не будут работать совсем, а школьники переходят на дистанционное обучение. Об этом КП-Иркутской сообщили в городской администрации.

- Всероссийские проверочные работы проведут в обычном режиме. Всю дополнительную информацию родителям советуют уточнять в чатах, у классных руководителей или у директоров школ и заведующих детскими садами, - говорится в сообщении администрации.

Причина вынужденных мер - авария на станции «Роса». В ночь на 10 мая из-за бурного ледохода резко поднялся уровень воды, и льдом конструкцию вытолкнуло на берег. Город вторые сутки остается без водоснабжения. Насос запустили, но он не дает нужного напора, специалисты ищут временное решение проблемы.

Жителям рекомендуют пить только кипяченую или бутилированную воду и соблюдать меры гигиены. Эпидемиологическая обстановка в городе находится на контроле Роспотребнадзора.