Врач назвала продукты, которые помогут организму прийти в себя после майских застолий

Врач Русакова: Кофе поможет прийти в себя после майских праздников.

После череды праздников с шашлыками и спиртным организм нуждается в помощи. Телеканал «Саратов 24» пишет, что врач-диетолог Дарья Русакова назвала продукты, которые помогут поддержать печень и запустить детоксикацию. Главным помощником для восстановления она назвала натуральный кофе.

- Уникальный состав этого напитка богат антиоксидантами и хлорогеновой кислотой, которые защищают клетки печени от окислительного стресса и воспаления. Кроме того, кофе стимулирует выработку желчи и усиливает перистальтику кишечника. Все это помогает своевременно очистить организм и вывести токсины, - пояснила Русакова.

Также врач посоветовала налегать на полезные каши и зелень. В овсянке содержатся бета-глюканы, которые улучшают работу ЖКТ и снижают нагрузку на печень. Брокколи, шпинат, капуста и другая зелень активизируют печеночные ферменты и выводят токсины. Зеленый чай тоже быстро и качественно очищает организм. Так что после обильных выходных стоит на время забыть про жирное и жареное, а утро начинать с чашки кофе и тарелки каши.

