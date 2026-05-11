Почти 800 тысяч гектаров леса восстановили в Иркутской области за пять лет.

Иркутская область продолжает активно восстанавливать леса. За прошедшие пять лет работы охватили 799,1 тысячи гектаров. В 2026 году запланировали лесовосстановление на 122,6 тысячи гектаров, что почти на 14 процентов больше площади рубок и погибших насаждений.

На юге региона арендаторы уже приступили к работе, мероприятия выполнены на 2,8 тысячи гектаров, заготовлено 1,9 тонны семян сосны. На создание и развитие питомников из федерального бюджета выделили 59,3 миллиона рублей. За пять лет в области вырастили 301,3 миллиона штук посадочного материала и заготовили 61,9 тонны семян.

Сейчас в регионе действуют 43 лесных питомника, до конца весны посев проведут на 4,1 гектара. С 2027 года лесовосстановление будут проектировать только на вырубках предыдущего года по 115,3 тысячи гектаров ежегодно. Фонд лесовосстановления составляет 1,3 миллиона гектаров, половина уже заросла естественным путем, обследование участков продолжается.

