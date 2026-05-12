Эксперт объяснил, как правильно снять клеща и что делать с ним дальше

Энтомолог Китаев: Послу укуса клеща нужно обратиться в травмпункт. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Энтомолог Константин Китаев рассказал NEWS.ru, что паниковать при укусе клеща не стоит, а действовать нужно быстро и правильно. Первым делом - идти в травмпункт. Если поблизости его нет, паразита извлекают самостоятельно пинцетом или клещедером.

- Затем поместите насекомое в закрытую тару и отвезите в лабораторию. В нашей стране этот анализ бесплатный, - пояснил специалист.

Лабораторное исследование покажет, заражен ли клещ опасными инфекциями. Если подтвердится энцефалит или боррелиоз, нужно срочно идти к врачу за профилактическим лечением. Главное - не выбрасывать паразита после укуса и не затягивать с визитом к специалисту.

