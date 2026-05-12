В Иркутске на сутки отключат холодную воду в конце мая.

Иркутский МУП «Водоканал» опубликовал график отключений холодной воды весной-летом 2026. Первое и самое короткое отключение ждет город уже в конце мая. Холодной воды не будет ровно сутки - с десяти вечера 28 мая до десяти вечера 29 мая.

График отключения холодной воды в Иркутске летом 2026. Данные МУП «Водоканал» города Иркутска.

Под отключение попадет район Иркутской ГЭС, улицы Прирельсовые Склады, где находятся объекты бывшего завода ЖБИ. Остановка подачи нужна для ремонта и профилактики сетей водопровода, канализации и насосных станций. Жителям советуют заранее набрать воду в кастрюли, банки и ведра, чтобы спокойно пережить эти сутки.

Напомним, помимо холодной воды, город ждут и плановые отключения горячей. Даты опрессовок уже известны.

