Жителей Иркутской области ждет короткая рабочая неделя после майских праздников.

Длинные майские выходные закончились, и во вторник, 12 мая, жители Приангарья вышли на работу. Трудиться предстоит всего четыре дня, до пятницы, 15 мая, включительно. 9 мая в 2026 году выпало на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 11 мая, подарив дополнительный день отдыха.

До конца весны производственный календарь больше не предусматривает нерабочих дней. Следующие длинные выходные ждут только в июне, на День России. Праздник отметят с 12 по 14 июня, а пятница, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем.

