Президент наградил ученого, артиста балета и художника из Иркутской области

Звание «Заслуженный художник Российской Федерации» присвоили живописцу Сергею Жилину. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трое жителей Иркутской области получили высокие государственные награды. Указы о присвоении подписал президент Владимир Путин.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени вручили научному руководителю Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека, академику РАН Любови Колесниковой. Она одной из первых в СССР начала изучать процессы свободнорадикального окисления в организме человека с учетом особенностей Восточной Сибири. Создала новую научную школу по патофизиологии и стала основоположником этнически ориентированной медицины. Многие ее разработки уже применяются на практике и считаются прорывными в мировой науке.

Медаль «За труды в культуре и искусстве» получил ведущий солист балета Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Юрий Щерботкин. За короткий срок он исполнил ведущие партии более чем в двадцати балетах и множестве пластических спектаклей.

Звание «Заслуженный художник Российской Федерации» присвоили живописцу Сергею Жилину. Его работы участвовали в 180 выставках по всему миру, а лучшие картины хранятся в резиденции президента в Стрельне и галереях Европы, Азии и США.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что покалеченный браконьерами медвежонок Ёжик обживается в новом доме. Читайте его историю.