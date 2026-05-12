Водозаборная станция «Роса» заработала в Бодайбо после аварии

Вся вода пока техническая, использовать ее для питья и приготовления еды запрещено. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Бодайбо ночью 12 мая 2026 заработала водозаборная станция «Роса». Систему наполняют водой, в нижней части города она уже появилась. Однако вся вода пока техническая, использовать ее для питья и приготовления еды запрещено.

- Подвоз питьевой воды к домам продолжается, 11 мая самолетом в город доставили пять тонн бутилированной, а сегодня вертолет МЧС привез еще полторы тонны из Киренска. Развозить воду помогают волонтеры, - отметил губернатор Игорь Кобзев.

Сейчас в городе начинают запускать котельные, утром было плюс три градуса, жалоб на холод от жителей не поступало. Школьники остаются на дистанте до 15 мая включительно, детсады закрыты, образовательные учреждения планируют открыть в следующий понедельник, 18 мая. После дезинфекции системы Роспотребнадзор возьмет пробы и сообщит, можно ли пить воду из крана.

Напомним, авария случилась 10 мая, когда из-за активного ледохода на реке Витим станцию вытолкнуло на берег. Город остался без водоснабжения почти на двое суток.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что двое детей сорвались с третьего этажа, когда родители отлучились по делам. Читайте подробности.