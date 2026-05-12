Гвардии матрос Юрий Суханов из Байкальска погиб в зоне СВО. Фото: социальные сети главы администрации Байкальского городского поселения Василия Темгеневского.

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения спецоперации героически погиб Юрий Суханов из Байкальска. Об этом сообщает глава администрации городского поселения Василий Темгеневский.

- Боец родился в многодетной семье в поселке Выдрино. В Иркутскую область перебрался лишь в 2012 году. Юрий трудился на различных предприятиях города, а в мае 2024 года подписал контракт и отправился «за ленточку», - рассказывает Василий Темгеневский.

Гвардии матрос Юрий Суханов пал при выполнении боевого задания еще летом 2024. Ему было 27 лет. В памяти родных и близких он навеки останется настоящим героем.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что водитель, гвардии рядовой Константин Попов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО. Дома его ждали жена и трое детей.