НовостиЗдоровье12 мая 2026 6:22

Почти 11 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

Грипп подхватил 51 сибиряк
Татьяна ИВАНОВА
Почти 11 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области заболеваемость острыми респираторными инфекциями остается на прежнем уровне. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- За неделю с 4 по 10 мая 2026 года врачи зафиксировали 10882 случая ОРВИ, почти 60% заболевших - дети. Лабораторно подтвердили 51 случай гриппа, из них 28 у несовершеннолетних, - рассказали в Управлении.

Специалисты просят не заниматься самолечением и обращаться к докторам при первых признаках недомогания. Также советуют соблюдать простые меры профилактики: чаще мыть руки, пользоваться антисептиком, проветривать комнаты и делать влажную уборку. Стоит избегать контактов с заболевшими и вести здоровый образ жизни, чтобы организм легче справлялся с вирусами.

