Водитель автобуса после ДТП в Забайкалье обжаловал заключение под стражу

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Водитель автобуса, виновный в ДТП с двумя погибшими, обжаловал заключение под стражу. Напомним, 18 апреля 2026 года на трассе Чита — Забайкальск в районе станции Харанор произошла авария. Автобус с туристами из Китая, следовавший из Маньчжурии, перевернулся. В результате аварии погибли 2 человека, более 10 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
- Троих самых тяжелых пациентов на вертолете санавиации перевезли в Краевую клиническую больницу Читы.
Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе суда, 20 апреля в отношении 59-летнего водителя автобуса избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2026 года. Однако адвокат подал апелляцию, требуя освободить мужчину. Рассмотрение апелляции состоится 13 мая.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 6-летний мальчик и его 4-летняя сестра остались одни, пока мать была на работе, а отец ушел в магазин. Дети забрались на подоконник и оперлись на москитную сетку, которая не выдержала веса. Подробнее.