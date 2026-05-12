Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2026 7:18

Водитель автобуса после ДТП в Забайкалье обжаловал заключение под стражу

18 апреля автобус с туристами из Китая перевернулся
Ангелина ОГЕР
В Забайкалье водитель автобуса обжаловал заключение под стражу после ДТП с двумя погибшими

В Забайкалье водитель автобуса обжаловал заключение под стражу после ДТП с двумя погибшими

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Водитель автобуса, виновный в ДТП с двумя погибшими, обжаловал заключение под стражу. Напомним, 18 апреля 2026 года на трассе Чита — Забайкальск в районе станции Харанор произошла авария. Автобус с туристами из Китая, следовавший из Маньчжурии, перевернулся. В результате аварии погибли 2 человека, более 10 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

- Троих самых тяжелых пациентов на вертолете санавиации перевезли в Краевую клиническую больницу Читы.

Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе суда, 20 апреля в отношении 59-летнего водителя автобуса избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2026 года. Однако адвокат подал апелляцию, требуя освободить мужчину. Рассмотрение апелляции состоится 13 мая.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 6-летний мальчик и его 4-летняя сестра остались одни, пока мать была на работе, а отец ушел в магазин. Дети забрались на подоконник и оперлись на москитную сетку, которая не выдержала веса. Подробнее.