Водитель автобуса после ДТП в Забайкалье обжаловал заключение под стражу

В Забайкалье водитель автобуса обжаловал заключение под стражу после ДТП с двумя погибшими Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Водитель автобуса, виновный в ДТП с двумя погибшими, обжаловал заключение под стражу. Напомним, 18 апреля 2026 года на трассе Чита — Забайкальск в районе станции Харанор произошла авария. Автобус с туристами из Китая, следовавший из Маньчжурии, перевернулся. В результате аварии погибли 2 человека, более 10 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

- Троих самых тяжелых пациентов на вертолете санавиации перевезли в Краевую клиническую больницу Читы.

Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе суда, 20 апреля в отношении 59-летнего водителя автобуса избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2026 года. Однако адвокат подал апелляцию, требуя освободить мужчину. Рассмотрение апелляции состоится 13 мая.

