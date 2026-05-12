112 участков и 35 домов подтоплено в Иркутской области на 12 мая

На утро 12 мая последствия подтопления зафиксированы в шести населённых пунктах Катангского и Усть Кутского районов Иркутской области. Пострадали села Токма, Подволошино, Ика, Преображенка, Бур и посёлке Ручей.

- Всего подтоплено 112 участков и 35 жилых домов, в которых живут 51 человек, в том числе один ребёнок, - сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Спасатели продолжают дежурить в пострадавших населённых пунктах. Жителям оказывается адресная помощь. По данным МЧС, ситуация может осложниться в ближайшие дни. В период с 12 по 14 мая из за прохождения половодья ожидается подъём уровня воды на реке Лена: у города Киренска - до 540–590 cантметров, при критической отметке 570 см и у села Змеиново - до 640–690 сантиметров.

