Авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров рейса Пхукет-Иркутск Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров рейса Пхукет-Иркутск. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В феврале 2026 года вылет рейса задержали более чем на 18 часов.

- Несмотря на требования федеральных авиационных правил пассажиры вовремя не получили напитки и горячее питание, а услуги по размещению в гостинице вовсе не предоставлены, - уточнили в ведомстве.

В связи с этим авиаперевозчика привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 35 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что сибиряк отдал мошенникам 3,5 миллиона рублей. Парню позвонила женщина и сообщила, что ему нужно забрать вещи умершего родственника. Подробности.