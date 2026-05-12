В Братске бензин стал дороже на 20 копеек

Новая рабочая неделя в Братске началась с очередного повышения цен на автомобильное топливо. Как сообщает «Байкал24», это уже второй случай роста менее чем за месяц.

- Так, бензин АИ-100 прибавил в цене сразу 60 копеек и теперь стоит 92,25 рубля за литр. Дизельное топливо заливают за 83,95 рублей. Это на 40 копеек больше, чем было ранее, - уточняется на табло АЗС.

«Народный» 92-й отпускают за 65,05 рубля, он подорожал на 20 копеек. А АИ-95 теперь стоит 68,55 рубля. По оценкам экспертов, основными причинами подорожания бензина стали: увеличение логистических издержек, сезонный рост спроса и изменение цен сетями АЗС в условиях рыночной конкуренции.

