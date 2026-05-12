В Иркутской области запускают систему фотофиксации вывоза мусора

В Иркутской области внедряют систему фотофиксации вывоза отходов. Теперь водители мусоровозов будут отслеживать, как выглядят мусорные площадки, с помощью специальной программы «Водитель ТКО» от «Российского экологического оператора». Они будут фотографировать площадки до того, как заберут мусор, и после того, как все вывезут. Как сообщили КП-Иркутск региональном правительстве, эти снимки будут отправляться в общую федеральную систему учёта мусора.

- Благодаря интеграции этой системы мы получаем данные с геометками и временем съемки. Это исключает возможность подделки отчетности и позволяет точно оценивать качество услуги на каждой конкретной площадке, — прокомментировала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

Система фотофиксации теперь работает вместе с региональными сервисами. Кроме того, в 2023 году появился сервис «Публичная карта контейнерных площадок». Внедрение такой системы для контроля за состоянием контейнерных площадок и процессом вывоза отходов осуществляется в рамках федеральной инициативы «Экономика замкнутого цикла»» являющейся частью национального проекта «Экологическое благополучие».