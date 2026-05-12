В Братске водитель осуждён за угон автомобиля с применением насилия

Житель Братска отправится на принудительные работы за дерзкий угон автомобиля. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, всё случилось в ночь с 6 на 7 июня 2025 года: пьяный подсудимый решил прокатиться на «Жигулях» своего знакомого.

- Автомобиль ВАЗ 21043 стоял на парковке во дворе - обвиняемый воспользовался ситуацией и угнал его, - уточняется в материалах дела.

На суде мужчина не стал отрицать свою вину и признал все обвинения. В итоге ему назначили 2 года принудительных работ, а из зарплаты осуждённого будут удерживать 15% в доход государства. Приговор ещё не вступил в законную силу.

