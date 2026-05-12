Специалист рассказала, кому запрещено интервальное голодание

Интервальное голодание может быть опасно при РПП

Интервальное голодание может быть опасным для людей с расстройствами пищевого поведения. Об этом сообщила нутрициолог Наталья Чаевская в беседе с NEWS.ru. Ограничения в еде в этом случае могут вызвать неконтролируемое переедание.

- Набирает популярность интервальное голодание по схеме 16/8. Это означает, что прием пищи ограничен 8-часовым периодом, за которым следует 16-часовое воздержание. Сокращение «окна питания» приводит к естественному уменьшению общего калоража, снижению уровня инсулина и активации использования организмом собственной энергии, - уточнила врач.

Но если есть проблемы с желчным пузырем, например, он неправильно изогнут, или если у вас застой желчи или камни в желчном пузыре, то долгая диета может только навредить. Когда организм долго не получает еды, уровень гормона стресса кортизола падает. Это еще больше нагружает организм, заставляет хотеть сладкого, а также может вызвать слабость и головокружение.