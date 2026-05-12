«Вызов пошел не по плану»: таксиста пришлось спасать от буйного пассажира

В Пензе водителю такси потребовалась помощь во время перевозки пассажира Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Необычная ситуация произошло будним днём в Пензе: экипажу Росгвардии пришлось вмешаться в конфликт в салоне такси. Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», всё произошло около 16:00. Патрулируя город, росгвардейцы получили тревожный звонок от водителя такси. Тот сообщил, что пассажир ведёт себя агрессивно и угрожает безопасности поездки.

- На улице Нейтральной сотрудники увидели, что в машине был пьяный мужчина, который явно не контролировал своё поведение. Сотрудники ведомства оперативно вмешались и пресекли агрессию, - пояснили в пресс-службе ведомства.

31 летнего нарушителя порядка передали полиции для составления административного протокола. Благодаря быстрой реакции экипажа удалось избежать серьёзных последствий.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что бродячая собака прокусила веко первокласснику в областном центре. СК завел уголовно дело. Подробнее - в материале.