В Иркутской области отец и сын пропали в 2020 году, уехав на Байкал Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Иркутской области летом 2020 года Леонид Морозов забрал 4-летнего сына у бывшей жены, пообещав свозить его на Байкал. С тех пор о судьбе мальчика ничего не было известно — мать пыталась найти его самостоятельно и обратилась в полицию лишь весной 2022 года. Об этом сообщает КП-Иркутск со ссылкой на СК Приангарья.

- Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, сопряжённом с похищением. Однако надежда на лучшее остаётся - есть свидетельства, что в июле 2022 года отец с сыном посещали клиники Новосибирска, - рассказали в ведомстве.

Также поступали сведения, что Морозов мог уехать в Москву или Подмосковье. Мужчина объявлен в федеральный розыск. Приметы пропавших: Леониду Морозову на вид 37 лет, рост 170–175 см, худощавый, тёмные волосы, карие глаза. Артёму Морозову сейчас 8 лет, у него светлые волосы, карие глаза, худощавого телосложения.