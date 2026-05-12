До +14 градусов потеплеет в Иркутске днем 13 мая.

В Иркутске днем 13 мая 2026 года потеплеет лишь до +12…+14 градусов, дождя не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. После захода солнца похолодает до 0…+2.

- Переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью в Тулунском, центральных, южных, верхнеленских, северо-восточных районах и в горах Восточного Саяна местами умеренный дождь, мокрый снег, утром в отдельных районах туман, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье ночью столбик термометра опустится до +2…-3, при прояснении ожидается -5…-10, днем +10…+15, если будет облачно, то +2…+7.

