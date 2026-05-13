Эксперт рассказала, чем грозит полный отказ от мяса

Растительный рацион действительно снижает риски болезней сердца и диабета, но имеет слабое место. Фото: Оксана ЗУЙКО.

Нутрициолог Анна Слип рассказала NEWS.ru, что отказ от животной пищи часто заканчивается серьезными проблемами со здоровьем. Статистика показывает, что почти 84% бывших вегетарианцев и веганов снова начинают есть мясо, и больше половины из них делают это уже в первый год. Причина не в слабом характере, а в физиологии.

- Запасы, накопленные до перехода на веганство, расходуются медленно. Только примерно к девятому месяцу они истощаются, что приводит к необратимым последствиям, а именно повреждению нервов и тяжелой анемии, выраженной усталости, выпадению волос, бледности, покалыванию в пальцах, - пояснила Слип.

Растительный рацион действительно снижает риски болезней сердца и диабета, но имеет слабое место - полное отсутствие витамина B12 и плохое усвоение железа. Организм просто исчерпывает свои резервы. Чтобы хоть как-то помочь себе, веганам советуют налегать на витамин С, он немного улучшает всасывание железа. А вот чай, кофе и молочные продукты, наоборот, этот процесс блокируют. Без добавок и контроля врача полностью исключать животную пищу надолго точно не стоит.

