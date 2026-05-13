НовостиОбщество13 мая 2026 1:08

Президент предложил нового прокурора для Иркутской области

Если сенаторы одобрят предложение, Сергей Паволин официально возглавит надзорное ведомство Приангарья
Татьяна ИВАНОВА
Президент предложил нового прокурора для Иркутской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Сергея Паволина для назначения на должность прокурора Иркутской области. Представление уже поступило в верхнюю палату парламента, и сенаторы рассмотрят его на заседании 19 мая 2026 года.

По поручению председателя Совета Федерации кандидатуру изучат профильные комитеты. Как сообщил глава Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас, консультации пройдут в соответствии с регламентом палаты. Если сенаторы одобрят предложение, Сергей Паволин официально возглавит надзорное ведомство Приангарья.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что известно о преступниках, которым не первый год удается скрываться от правосудия.