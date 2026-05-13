Иркутск передал бойцам СВО еще один автомобиль для доставки гуманитарной помощи.

Очередная машина из Иркутска отправилась в зону специальной военной операции. На этот раз бойцам передали пятиместный пикап с закрытым кузовом, который будет возить гуманитарные грузы по подразделениям в Донецкой Народной Республике. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

- Автомобиль полностью подготовили к непростым условиям: установили новую резину и аккумулятор, провели техобслуживание, заменили масла. Машину уже закрепили за автосервисом, который находится в зоне СВО, - добавили в мэрии.

Предприятия и организации областного центра с самого начала спецоперации помогают бойцам. За пять лет военнослужащим направили свыше 440 единиц техники, из них больше 200 машин передали именно городские компании.

