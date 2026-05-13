В Бодайбо снова пропала холодная вода в верхней и центральной части города.

В Бодайбо продолжают устранять последствия аварии на водозаборной станции «Роса». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, утром 13 мая 2026 из-за нехватки давления и завоздушивания системы остановили емкость на 800 кубометров. Верхняя и центральная часть города снова остались без холодной воды. Аварийные бригады сразу приступили к восстановительным работам.

- К девяти утра систему городского водоснабжения начали заполнять. В емкости насосной станции №5 уже 350 кубометров воды из 800 возможных. Как только уровень достигнет 500 кубометров, запустят насосную, и вода пойдет в сети котельных БМК и ЛЗДТ, а оттуда на насосную станцию №6 и дальше к котельным МО-44 и МК-135, - говорится в сообщении администрации.

Напомним, изначально авария на «Росе» случилась 10 мая, когда льдом станцию вытолкнуло на берег. Город почти на двое суток оставался без воды. Затем систему запустили, но теперь возникли новые проблемы с давлением.

