Бывшего главу банка из Усть-Кута заочно осудили за хищение почти 874 млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес заочный приговор бывшему руководителю кредитной организации из Усть-Кута. Его признали виновным в хищении почти 874 миллионов рублей и приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. Также осужденный выплатит штраф в 700 тысяч рублей и год после освобождения проведет под ограничением свободы. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

- Деньги он похитил из средств банка, который проводил рискованную кредитную политику. Еще в 2015 году Центробанк отозвал у организации лицензию, когда выяснилось, что активы вкладывают в низкокачественные проекты, - рассказали эксперты.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» подала иск в интересах банка на всю сумму ущерба, и суд полностью его удовлетворил.

