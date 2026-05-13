В Иркутске полицейские выявили 16 нарушений миграционного законодательства. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Правобережном округе Иркутска полицейские вместе с сотрудниками ФСБ проверили квартиру, где по документам жили иностранные специалисты. Выяснилось, что почти все они находились там с нарушениями, адрес регистрации не совпадал с реальным. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

- Всего составили 16 административных протоколов. Десятерых человек привлекли к ответственности за несоблюдение порядка выбора местопребывания. Еще пятеро попались на предоставлении ложных сведений при миграционном учете, - добавили в пресс-службе ведомства.

Одному 57-летнему нарушителю придется покинуть страну в принудительном порядке, на него составили протокол за повторное нарушение режима. Полиция продолжает следить за соблюдением законодательства.

