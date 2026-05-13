В Иркутской области разыскивают подельника следователя, осужденного за убийство.

В Иркутской области продолжается розыск Алексея Мартыновича 1976 года рождения. Он подозревается в получении сексуальных услуг от девочек-подростков и проходит по делу бывшего следователя прокуратуры, которого в 2023 году приговорили к 20 годам строгого режима за убийство, изнасилования и развращение несовершеннолетних.

Как ранее писала КП-Иркутск, трагедия случилась в марте 2007 года. В небольшом поселке пропала 15-летняя школьница. Девушка пошла на дискотеку и не вернулась, а через два дня ее тело нашли между домами. Следствие тогда зашло в тупик, материалы сдали в архив.

Раскрыть дело удалось лишь в 2020 году, когда в регион приехали криминалисты центрального аппарата СК России. Нашелся свидетель, который все эти годы молчал, боясь за жизнь семьи. Он рассказал, что видел, как следователь наутро после убийства доставал тело жертвы из машины. ДНК-экспертиза подтвердила показания.

Осужденный отбывает наказание, а его сообщник до сих пор в бегах. Алексей Мартынович скрылся, как только узнал о заведении дела. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Если вам что-либо известно о его местонахождении, обратитесь в ближайший отдел полиции.