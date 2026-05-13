В Иркутской области с 18 мая введут особый противопожарный режим.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал постановление о введении особого противопожарного режима. Он начнет действовать с восьми утра 18 мая и продлится до 15 июня на территории десятков муниципальных образований, включая Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Саянск, Свирск и Тулун.

На этот период вводят жесткие ограничения. Сибирякам запретят посещать леса при третьем классе пожарной опасности и выше, за исключением тех, кто работает по договорам аренды или госконтрактам. Нельзя будет разводить костры, жечь сухую траву и мусор, готовить еду на открытом огне и углях. Исключение сделают только для стационарных кирпичных печей с дымоходом и газовых горелок в пикниковых точках.

Муниципалитеты обязали ежедневно информировать жителей о ситуации, выставить межведомственные посты и организовать круглосуточное патрулирование. Также ограничат охоту в лесах и рыболовство на водоемах рядом с сельхозземлями и лесничествами.

При усилении ветра свыше 15 метров в секунду энергетики смогут отключать электричество с предварительным оповещением населения. МЧС усилит надзор за объектами, которые граничат с лесами и находятся под угрозой перехода огня. За нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого режима штрафы вырастают в разы.

