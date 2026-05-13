Две понтонные переправы через реку Лена закрыли в Иркутской области. Это связано с критически высоким уровнем воды. Движение закроют 13 мая 2026 года с 14:00 для всех видов транспорта. Об этом КП-Иркутск сообщили в дирекции автодорог.

- Проехать нельзя будет в Жигаловском районе на 8 километре автодороги Жигалово - Казачинское в районе села Тутура.

Также ограничение будет действовать в Качугском районе - через реку Лена на автодороге Верхоленск - Магдан в поселке Верхоленск. По переправам смогут ходить только пешеходы. Ограничения снимут только после спада уровня воды в реке.

