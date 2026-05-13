28 детей заболели гриппом в Иркутской области за последнюю неделю

За последнюю неделю 28 детей заболели гриппом в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона. Всего с жалобами на вирус обратились 51 человек.

- А вот заболеваемость ОРВИ в Приангарья сохраняется на уровне прошлых недель. Инфекцию зарегистрировали у 10882 жителей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Почти 60% заболевших респираторными инфекциями – дети. Специалисты напоминают о том, что при обнаружении первых симптомов лучше обратиться к врачу. Также важно мыть руки, проводить влажную влажную уборку и проветривать помещения. Лучше не общаться с заболевшими и вести здоровый образ жизни.

