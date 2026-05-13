В Братске два школьника попали в ДТП на электросамокате. Авария произошло 12 мая около 19 часов вечера на улице Мира. Друзья 13 и 11 лет не спешились с самоката, переходя через дорогу по «зебре». Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

- На пешеходном переходе детей сбил 39-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», - уточнили в пресс-службе полиции.

Мальчики получили различные травмы. После аварии проводится проверка. Ее контролирует прокуратура. Автоинспекторы напоминают родителям, что детей до 14 лет нельзя допускать к управлению средствами индивидуальной мобильности по дорогам.

