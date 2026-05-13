Водитель из Ольхонского района обвиняется в травмировании двух туристок

Водителя из Ольхонского района будут судить за опасную перевозку туристов по льду Байкала Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Водителя из Ольхонского района будут судить за опасную перевозку туристов по льду Байкала. Утром 26 февраля 2025 года 51 летний мужчина за 20 тысяч рублей решил перевезти группу туристов из посёлка Хужир в деревню Харанцы. Несмотря на запрет, он выехал на лёд озера вне ледовой переправы. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, позже в районе мыса Три Брата машина наехала на трещину.

- Из за резкого торможения 50 летняя пассажирка ударилась о крышу и металлический столик. Женщина получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, а 47 летняя туристка ударилась головой о лобовое стекло и тоже получила травму, - уточнили в СУ СК Приангарья.

Обе женщины приехали на отдых из Санкт-Петербурга. Прокуратура передала уголовное дело на рассмотрение в суд. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 700 тысяч рублей.