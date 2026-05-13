Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области

На дорожных указателях в Иркутской области исправили 14 ошибок. Их выявили в названиях населенных пунктов и рек региона в 2025 году.

- На трассе Иркутск-Листвянка были обнаружены некорректные наименования рек. Вместо реки Большая Грязнуха указывалась река Бутырка, а река Черная была обозначена как Чернушка, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Росреестра Приангарья.

Ответственные организации уже внесли необходимые исправления на дорожных знаках. Ведь названия городов, сел и рек – это живая история и культура края. На дорогах их правильное написание очень важно для ориентации и информирования водителей.

